Сколько астанчан заболели ОРВИ в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о заболеваемости ОРВИ в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«С начала 2021 года среди населения города Нур-Султана зарегистрировано 32,5 тысяч случаев ОРВИ. Показатель на 100 тысяч населения 2 814 – это на 43,3% выше, чем в прошлом году. В прошлом году было 20 706 случаев», - сказала Жанна Пралиева на брифинге в акимате.

Вдвое меньше заболевших ОРВИ среди детей.

«Среди детей до 14 лет зарегистрировано 15 635 случаев ОРВИ, удельный вес составляет 48,1%. За последнюю неделю заболело 1054 чел, из них детей до 14 лет 531, до 1 года 75 чел. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост на 32%. Прошлая неделя была 714 случаев», - отметила спикер.

«Недельные показатели заболеваемости ОРВИ не превышают контрольного уровня. За последний эпидсезон 2020-21 года зарег 25 252 случаев, в том числе 59,7% или 15 090 случаев составляют дети, из них детей до й года 2866 случаев. Случаи гриппа за послед эпидемический сезон и за текущий период 2021 года не зарегистрировано», - добавила Ж. Пралиева.