Сколько астанчан ревакцинировались против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в столице прошли ревакцинацию против КВИ? Об этом рассказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в столичных медицинских организациях продолжается ревакцинация населения, которые 6-9 месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса.

Повторную прививку начали получать медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений. Также в этот список попали лица старше 60 лет и лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ.

«С 22 ноября началась ревакцинация для ранее привитых граждан, которые первыми в феврале-марте получили прививку вакциной «Спутник-V». Но также ревакцинации подлежат и лица, получившие две дозы инактивированных вакцин 6 месяцев назад. В настоящее время на выбор горожанам предлагают следующие виды вакцин: отечественного QazVac и китайского Vero Cell. На сегодняшний день 680 человек прошли ревакцинацию против COVID-19», - пояснила Сархат Бейсенова.

Также добавим, что в городе продолжается вакцинация препаратом «Комирнати» подлежащего контингента. Всего в столице привились более 6 тысяч горожан. Это подростки – 4475, беременные женщины (с 16 по 37 недели беременности) - 128 и кормящие мамы - 1 997.

Всего в столице количество вакцинированных по первому компоненту составило уже 470 тысяч человек, оба компонента получили свыше 430 тысяч жителей.