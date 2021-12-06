Сколько астанчан получили Pfizer?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из подлежащего вакцинации препаратом Pfizer контингента в столице привились уже свыше 8,6 тысяч человек. При этом на первом месте по вакцинации американским препаратом остаются подростки – почти 5 900 детей старше 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В Управлении общественного здравоохранения города проинформировали, что учащиеся активно вакцинируются как в медицинских организациях, так и в медпунктах образовательных учреждений.

Далее идут кормящие мамы – свыше 2 500, и беременные женщины – 191 человек.

Как отмечают сами привитые, вакцину воспринимают легко и без каких-либо осложнений.

«Если честно, я больше переживала за то, как я себя буду чувствовать после прививки, а не то, чтобы получить саму вакцину. Хотя наслышана была, что Pfizer легкий и «побочек» после него сильных нет. Но ведь каждый организм принимает по-своему. Однако моя тревожность была напрасна. Уже прошло 6 дней со дня прививки, чувствую себя хорошо», - говорит мама полуторагодовалого мальчика Азиза Ануарбекова.

Так как хорошие темпы вакцинации отмечаются среди школьников, у подростков поинтересовались, как они относятся к Pfizer, и с чем было связано их решение получить прививку.

«Пока была пандемии, мы, подростки, были недостаточно защищены, как взрослые. Они уже могли получить вакцину и ходить спокойно на работу. А мы не могли посещать полноценно занятия, ходить на секции или тренировки, потому что везде был риск заразиться. Меня это лично беспокоило. Я хотел быть уверен, что я защищен. Мои родители такого же мнения, поэтому долго не думая, мы с мамой поехали в нашу поликлинику, и я сразу же вакцинировался. Чувствую себя как обычно», - делится мнением 16 летний студент колледжа Батырхан Жанасылов.

Всего по городу первый компонент вакцины против КВИ получили уже порядка 475 тысяч граждан, полный курс иммунизации прошли около 434 тысяч жителей.

Также в столице продолжается ревакцинация граждан согласно интервалу между компонентами. Так, в городе повторно привились уже более 1600 человек.