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    17:09, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько астанчан планируют бесплатно вакцинировать от гриппа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов поделился планами по вакцинации населения от гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важно помнить, что любая вакцинация – лучший из имеющихся инструментов для профилактики здоровья. Вакцины снижают риск возникновения серьезных осложнений и даже летальных исходов. По данным ВОЗ, в среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18–64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации», - напомнил Тимур Муратов на брифинге в акимате.

    По его словам, для вакцинации населения от гриппа в столицу поступило 160 тысяч доз вакцин.

    Вакцинировать бесплатно от гриппа мы планируем 3 600 школьников, почти 1 900 беременных, 2 500 медработников, 13 000 взрослых с хроническими заболеваниями.

    Напомним, с 15 сентября для казахстанцев проводится свободное прикрепление к поликлиникам.

    «Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в стране проводится свободное прикрепление граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Столица - не исключение. К тому же, с 15 сентября начинается немало важная процедура по защите здоровья населения – вакцинация против гриппа. Хотел бы проинформировать население по алгоритму прикреплению к организациям ПМСП», - сказал ранее Тимур Муратов.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Астана
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