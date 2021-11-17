Сколько астанчан обладают иммунитетом против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о состоянии коллективного иммунитета против коронавируса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем городе живет более 1 млн 200 тысяч человек. Вакцинировались 37% из этого числа. То есть, сейчас у 37% населения Нур-Султана есть иммунитет. Чтобы коллективный иммунитет был стабильным, этот показатель должен быть выше 60%, и мы должны его достичь. Работаем над этим», – сказал Т. Муратов в ходе беседы с журналистами в школе-лицее №71.

По его словам, в столице сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация в системе здравоохранения и в стационарах.

«На сегодня в стационарах находится более 450 пациентов. Около 1 500 пациентов проходят амбулаторное лечение. Количество вызовов скорой помощи по ковиду не больше, чем раньше. В сентябре-октябре, по сравнению с июлем-августом заболеваемость снизилась, сейчас она достигла минимальных значений и стабильна», – отметил Т. Муратов.

Напомним, сегодня вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Айжан Есмагамбетова посетили столичную школу-лицей №71, чтобы проконтролировать ход вакцинации детей против коронавируса.







