Сколько астанчан нужно привить для коллективного иммунитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Нур-Султане получили два компонента вакцины от коронавируса? Об этом рассказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султану Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня четвертый месяц проходит активная кампания вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день по городу первый компонент вакцины получили 150 тысяч человек. Это 23% от подлежащего континента. Ранее говорили, чтобы создать коллективный иммунитет необходимо вакцинировать не менее 60 % населения. У нас это 647 тысяч человек. Полностью два компонента вакцины получили 81 тысяча жителей Нур-Султана», - отметила Алия Рустемова.

Как известно в Казахстане доступны три вида вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Hayat-Vax», производимая в ОАЭ.

По словам спикера, 142 тысяч человек по Нур-Султану вакцинированы российской «Спутник V», 3 тысячи человек - QazVac» и более трех тысяч человек - Hayat-Vax.

Ранее сообщалось, что на сегодня в столице порядка 40 пациентов старшего возраста, которые тяжело перенесли болезнь, направлены на санаторно-курортное лечение.