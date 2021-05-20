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Сколько астанчан нужно привить для коллективного иммунитета

20 Мая 2021 13:54
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Сколько астанчан нужно привить для коллективного иммунитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Нур-Султане получили два компонента вакцины от коронавируса? Об этом рассказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султану Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня четвертый месяц проходит активная кампания вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день по городу первый компонент вакцины получили 150 тысяч человек. Это 23% от подлежащего континента. Ранее говорили, чтобы создать коллективный иммунитет необходимо вакцинировать не менее 60 % населения. У нас это 647 тысяч человек. Полностью два компонента вакцины получили 81 тысяча жителей Нур-Султана», - отметила Алия Рустемова.

Как известно в Казахстане доступны три вида вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Hayat-Vax», производимая в ОАЭ.

По словам спикера, 142 тысяч человек по Нур-Султану вакцинированы российской «Спутник V», 3 тысячи человек - QazVac» и более трех тысяч человек - Hayat-Vax.

Ранее сообщалось, что на сегодня в столице порядка 40 пациентов старшего возраста, которые тяжело перенесли болезнь, направлены на санаторно-курортное лечение.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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