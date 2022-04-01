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    14:17, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Сколько алматинцев получили второй компонент вакцины от коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 1 млн 150 тысяч человек получили второй компонент вакцины от коронавируса в Алматы с начала массовой вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления общественного здоровья города Алматы, за прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 746 человек, вторым компонентом - 693 человек.

    «Всего за весь период с 01.02.2021 по 31.03.2022 г. вакцинированы I компонентом 1 158 385 человека, II компонентом - 1 126 941 человек. На сегодняшний день в Алматы провакцинированы компании Pfizer (Comirnaty) 63 280 человек, в том числе беременные 3 537, кормящие 13 699 и дети и подростки 44 661», - уточнили в управлении.

    К слову, 31 марта текущего года в мегаполисе зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции, из них 5 случаев с симптомами и 2 без симптомов.

    «Из инфекционных стационаров выписаны 4 пациента, поступили двое. Итого в инфекционных стационарах 180 коек, находятся 34 человека, из них 3 - дети. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 4 человека», - проинформировали в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 59 пациентов, с симптомами - 52 с легкой и средней степенью, без симптомов - 7.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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