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Сколько алиментов в 2021 году взыскали у должников в Алматы

25 Февраля 2022 20:40
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Сколько алиментов в 2021 году взыскали у должников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 млн тенге выплатили должники по алиментам в Алматы за прошлый год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя филиала «Территориальный отдел административной практики» Департамента юстиции Лауры Абуовой, в 2021 году к административной ответственности по алиментным производствам в Алматы было привлечено 58 должников.

«Для обеспечения выплаты алиментов необходимо, чтобы были трудоустроены родители (опекуны). Так, для трудоустройства неработающих должников Департаментом совместно с Центром занятости подписан меморандум о взаимодействии. И с учетом карантинных мер были организованы ярмарки вакансий для трудоустройства должников, в которых приняли участие более 15 крупных компаний», - рассказала она.

По результатам данных ярмарок были трудоустроены 57 должников. Работа предлагалась по различным направлениям, в том числе бухгалтера, экономисты, охранники, водители, строители и другие профессии, где заработная плата составляла свыше 150000 тенге.

По словам Л. Абуовой, некоторые должники не хотят выплачивать алименты по каким-либо внутренним убеждениям и причинам.

«Это может быть ссора между супругами, взаимные обиды и многое другое. В этой связи, департаментом планируется организовать психологическую поддержку для наших граждан в целях повышения ответственности перед своими детьми. На наш взгляд, родитель на которого возложена выплата алиментов, должен осознавать, что это ведь не только материальная помощь, а прежде всего, это выражение заботы о ребенке, ведь, взрослея, ребенок будет понимать, что его родители заботятся о нем и дарят ему чувство полноценности, уверенности в завтрашнем дне», - сказала спикер.

В 2021 году в Алматы были воссоединены более 45 семей, и вопрос выплаты алиментов в принудительном порядке отпал. Также в прошлом году было заключено 103 мировых соглашения.

Кроме того, в 2021 году к административной ответственности по алиментным производствам было привлечено 58 должников, применено 30 административных арестов до 5 суток. К уголовной ответственности было привлечено 6 должников. По взысканию алиментов должниками была выплачена задолженность свыше 30 млн тенге.


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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