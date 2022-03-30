Сколько актюбинцев задолжали налогов на транспорт

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 1 апреля истекает срок уплаты налога на транспорт. О том, какие меры принимаются в отношении должников налога на транспорт рассказали на брифинге в РСК представители департамента госдоходов по Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления ДГД области Шолпан Алимбетовой, в случае неуплаты налога, со 2 апреля идет начисление пени, а затем физлицу отправляется уведомление и далее дело передается судебным исполнителям.

«Срок уплаты налога истекает 1 апреля. В случае отсутствия оплаты за 2021 год на 1 апреля, со 2 апреля начисляется пеня, а в адрес физлица направляется уведомление о необходимости погашения налоговой задолженности, в дальнейшем дело направляется судебному исполнителю. Тот в свою очередь будет удерживать свои судебные издержки в соответствии с законодательством», - отметила Ш.Алимбетова.

Также с этого года внесены изменения по налогу на малогабаритные автомобили, которые ранее платили налог в соответствии с объемом двигателя.

«Внесены изменения в Налоговом кодексе, теперь малогабаритные автомашины, которые ранее платили налог в зависимости от объема двигателя теперь будут платить в зависимости от грузоподъемности. Примерно сумма налога будет на 10-15 тысяч тенге меньше в среднем на такую машину», - сказала она.

Всего в актюбинском регионе 117 тысяч плательщиков налога, на которых зарегистрировано 168 тысяч транспортных средств. Задолженность по налогу на транспорт составляет 203 млн тенге.

«В среднем в бюджет от налога на транспорт в год поступает около 2 млрд тенге», - добавила Ш.Алимбетова.

Освобождаются от уплаты налога на транспорт такие категории как участники ВОВ и приравненные к ним, труженики тыла, многодетные матери, награжденные подвесками «Кумис» и «Алтын алка», но данная категория имеет льготы только на одно транспортное средство.