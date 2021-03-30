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    18:37, 29 Март 2021 | GMT +6

    Сколько активных очагов CОVІD-19  в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время количество активных очагов CОVІD-19 в столице составляет 1736. Об этом на брифинге в СЦК сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время количество активных очагов – 1736, в том числе: домашних – 1081, организованных – 655, где под медицинским наблюдением находятся 4172 контактных лица. По возрастной структуре самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 78,3 %, на детское население приходится 19 % и подростки составляют 2,7 %», - сказала Сархат Бейсенова.

    Главный санитарный врач столицы добавила, что среди взрослых наиболее подвержены инфекции возрастная группа 30-39 лет, которые занимают в структуре общей заболеваемости взрослых 30 %; среди детей наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе 3-10 лет, на которых приходится 50 % от общей заболеваемости детей.

    В структуре заболеваемости основная доля заболевших приходится на работающее население – 43,6 %; не работающие составили 22 %; школьники - 11,3 %; пенсионеры - 11,7 %.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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