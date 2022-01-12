Сколько акмолинцев получили вакцину Pfizer

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 4471 акмолинец вакцинировался первым компонентом Pfizer. Среди вакцинированных 3188 подростков, 137 беременных и 1146 кормящих женщин. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинскую область с февраля 2021 года поступило всего 1022585 доз пяти наименований вакцин, а также 111150 доз вакцины Pfizer. В целом, с февраля прошлого года первым компонентом привито 333784 человек или 69,7%, вторым компонентом – 306135 человек или 63,9%.

«Первым компонентом Pfizer привит 4471 человек или 6,8%, в том числе подростки – 3188, беременные - 137, кормящие – 1146. Вторым компонентом - 2143 или 3,2%. Ревакцинацию против КВИ прошли 25399 человек или 5,3%. В остатках имеется достаточно вакцин для привития жителей области», - сообщил Н. Сыздыков.

В регионе действуют 133 прививочных пункта и 135 мобильных бригад. Кроме того, на вакцинацию задействованы 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Корголжинском и Целиноградском районах.

Как отметил глава облздрава, для хранения вакцин в медицинских организациях имеются 60 морозильных камер (с диапазоном заморозки -18/-25 градусов), 340 термоконтейнеров, 10 сумок-холодильников, 1690 хладоэлементов.

«Централизованно из средств Правительства РК на склад управления поступили две морозильные камеры, поддерживающие ультранизкий температурный режим -90/-60. На подвоз вакцин задействовано два авторефрижератора», - отметил Н. Сыздыков.

На сегодняшний день до медицинских организаций районов доведены инструкции по хранению, транспортировке вакцин, а также порядок вакцинации граждан. На регулярной основе проводятся обучающиеся семинары и конференции по хранению и транспортировке вакцины Pfizer. «Хочу отметить, что вакцинироваться нужно, чтобы снизить циркуляцию вируса в обществе, защитить себя и тех, кто не может привиться, чтобы пандемия закончилась. Вирус сам по себе не может путешествовать по воздуху и заражать людей. Передается он только от инфицированных к здоровым. Именно мы переносим вирус по всему миру, помогая ему добраться до тех, кто может и не пережить встречу с ним. И чем больше нас, вакцинированных, тем меньше возможности передачи вируса», - резюмировал Н. Сыздыков.