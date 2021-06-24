Сколько акимов сельских уровней будут избраны до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм они все будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. Об этом на заседании сообщил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» Президентом Касым-Жомартом Токаевым дано поручение о переходе к прямым выборам сельских акимов. 24 мая текущего года подписан закон по вопросам внедрения прямых выборов акимов сельского уровня. Данная инициатива направлена на последовательную реализацию пакета ключевых политических реформ, касающихся децентрализации государственного управления через введение повсеместной практики институтов местного самоуправления», - отметил заместитель председателя ЦИК.

По его словам, в стране насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм они все будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.

«Таким образом, последовательно реализуется принцип расширения участия граждан в управлении государством через прямые выборы. Посредством прямых выборов в процесс выстраивания эффективных механизмов управления сельскими территориями будут вовлечены порядка 40% граждан», - добавил Константин Петров.