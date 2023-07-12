Сколько абитуриентов могут подать заявку на гранты в этом году – прогноз министерства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ», пояснил, сколько выпускников могут подать заявку на получение гранта в этом году.

«По прогнозам министерства, в этом году документы на грант подадут 135 тысяч детей. В этом году именно такое количество абитуриентов набрали минимальный балл. Это означает, что эти граждане имеют возможность участвовать в грантовом конкурсе. По образовательной программе есть баллы для подачи заявки на грант, и мы будем его рассматривать соответственно. Однако у каждого выпускника планы разные. Если кто-то захочет подать документ, а кто-то нет. В целом на сегодня 135 тысяч претендентов», — сказал Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента

Стоит отметить, что с завтрашнего дня начнется прием документов на грант через портал Egov.kz. По словам Нурбека Сапарходжаева, прием заявок на грант пройдет с 13 по 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что на инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов.

Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. По программе Серпін выделено 3653 гранта.