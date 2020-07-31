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Скольким семьям раздали мясо в первый день Курбан айта

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
31 Июля 2020, 19:45
Скольким семьям раздали мясо в первый день Курбан айта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первый день Курбан айта 3225 казахстанцев заказали ритуальные жертвоприношения в мечетях. Кроме того, дополнительно более 1 тысячи человек принесли мясо в мечети, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на muftiyat.kz.

«В первый день Курбан айта по стране было принесено в жертву 4,7 тысяч голов скота. В том числе овец – 4341, крупного рогатого скота – 274, коз – 83, верблюдов – 2. Кроме того, 22 предприятия и учреждения также осуществили жертвоприношения. В итоге по всей стране 17 997 нуждающихся семей получили мясо», - говорится в официальном сообщении.

В столице в целях соблюдения санитарных требований карантина и недопущения скопления большого количества людей установлены блокпосты.

«Мы мы регистрируем жертвоприношения через сайт kurban2020.kz. В связи с этим, для раздачи мяса нуждающимся в столице задействовано 500 добровольцев и 200 автомобилей. Число людей, нуждающихся в мясе, достигло 24 тысяч. Принятие заказов на жертвоприношение в честь Курбан айт продлится три дня», - сказал главный имам города Ерболат Жусупов.


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