Скольким осужденным в Казахстане назначена химическая кастрация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество осужденных в Казахстане, которым назначена химическая кастрация, назвал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации», - сказал Алексей Милюк.

Ранее он проинформировал о том, что более 50% пострадавших от бытового насилия являются женщины.

Также в МВД назвали максимальный срок наказания в Казахстане за бытовое насилие.