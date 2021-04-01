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    15:14, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Скольким осужденным в Казахстане назначена химическая кастрация

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество осужденных в Казахстане, которым назначена химическая кастрация, назвал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации», - сказал Алексей Милюк.

    Ранее он проинформировал о том, что более 50% пострадавших от бытового насилия являются женщины.

    Также в МВД назвали максимальный срок наказания в Казахстане за бытовое насилие.


    Теги:
    Пенитенциарная система Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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