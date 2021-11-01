Скольким не имеющим документов людям оказана помощь в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК оказана помощь свыше 6000 лицам с неурегулированным статусом и не имеющих документов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скольким гражданам, не имеющим документов, оказана помощь в РК

«На сегодня МВД оказана помощь свыше 6000 лицам с неурегулированным статусом и не имеющих документов, удостоверяющих личность, без гражданства», - сказал Нурдильда Ораз.

По данным ведомства, документированы удостоверением личности почти пять тысяч (4 969) человек. Из них документом гражданина РК – 3357, удостоверением лица без гражданства – 1612, с дальнейшим приобретением гражданства РК.

В отношении 1357 человек процедура подтверждения гражданства завершается (подтверждения гражданства РК - 999 и признания лицом без гражданства - 358).

«Учитывая стремление окончательно решить проблему лиц без гражданства в нашей стране, МВД принято решение о продлении акции по установлению лиц с неурегулированным статусом и без документов, удостоверяющих их личности, до мая 2022 года», - добавил Нурдильда Ораз.