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    11:27, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Скольким не имеющим документов людям оказана помощь в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК оказана помощь свыше 6000 лицам с неурегулированным статусом и не имеющих документов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Скольким гражданам, не имеющим документов, оказана помощь в РК

    «На сегодня МВД оказана помощь свыше 6000 лицам с неурегулированным статусом и не имеющих документов, удостоверяющих личность, без гражданства», - сказал Нурдильда Ораз.

    По данным ведомства, документированы удостоверением личности почти пять тысяч (4 969) человек. Из них документом гражданина РК – 3357, удостоверением лица без гражданства – 1612, с дальнейшим приобретением гражданства РК.

    В отношении 1357 человек процедура подтверждения гражданства завершается (подтверждения гражданства РК - 999 и признания лицом без гражданства - 358).

    «Учитывая стремление окончательно решить проблему лиц без гражданства в нашей стране, МВД принято решение о продлении акции по установлению лиц с неурегулированным статусом и без документов, удостоверяющих их личности, до мая 2022 года», - добавил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК Права человека Общество Правоохранительные органы
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