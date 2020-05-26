Скольким казахстанцам выплаты в 42 500 тенге были продлены на второй месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сообщил, сколько казахстанцев получили социальную выплаты в 42 500 тенге в связи с потерей доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы максимально упростили процедуру подачи заявлений. Для этого были реализованы различные технические решения: веб-портал 42500.enbek.kz, веб-портал «электронного правительства», 18 Telegram-ботов, без заявления (проактивно) при наличии регистрации номера мобильного телефона. Для снижения рисков скопления людей в банках реализована возможность подачи заявления без предоставления банковских реквизитов, банками приняты меры по бесконтактному открытию счетов. Все эти меры позволили максимально ускорить процедуру подачи и рассмотрения заявлений. Всего подали заявление 8 млн человек, из которых выплата назначена 4,6 млн человек. В связи с прекращением действия режима ЧП с 11 мая 2020 года завершен прием новых заявлений», – сказал Акмади Сарбасов в ходе брифинга в СЦК.

По его словам, всего впервые назначено 4,6 млн выплат на сумму 194,2 млрд тенге, из них 3,7 млн в первом месяце на сумму 158,9 млрд тенге, 834 тыс. во втором месяце на сумму 35,4 млрд тенге. 2,9 млн человек выплаты были продлены на второй месяц, выплачено 122,2 млрд тенге.

«Я хотел бы еще раз напомнить, о чем мы всегда говорили, основным критерием для назначения социальной выплаты наемным работникам является факт нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и стаж участия в системе социального страхования, для других категорий – потеря полного дохода в период ЧП и стаж участия в системе социального страхования, а для граждан, работающих по договорам ГПХ – наличие пенсионных взносов», – подчеркнул вице-министр.