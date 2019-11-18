Скольким казахстанцам списали пени по акции «налоговая амнистия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скольким казахстанцам списали пени по акции «налоговая амнистия», сообщил и.о. директора департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Даулет Жарылгасинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн человек с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд тенге и суммой пени на 6,3 млрд тенге, итого 20,2 млрд тенге.

По состоянию на 14 ноября 2019 года списана пеня по 507 472 физическим лицам, которыми с начала года уплачена сумма основного долга в размере 12,08 млрд тенге и списана пеня на сумму 2,15 млрд тенге», - пояснил Даулет Жарылгасинов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Согласно озвученным данным, в разрезе регионов наибольшее количество физических лиц , по которым списана пеня приходится на город Алматы – 92 487, Туркестанскую область – 57 988 и Шымкент – 44 089. Наименьшее количество физических лиц приходится на Кызылординкую область – 10 585, СКО – 13 913 и ВКО – 11 444.

Наибольшая сумма пени списана по Алматы – 971,6 млн тенге, Павлодарской области – 174,3 млн тенге, Алматинской области – 126,9 млн тенге. Наименьшая сумма пени списана по Атырауской области - 32,7 млн тенге, Актюбинской области – 35,4 млн тенге, ВКО – 27,8 млн тенге. Работа по агитации и пропаганде органами госдоходов по средствам СМИ и семинаров по акции «налоговая амнистия» в регионах и на центральном уровне продолжается.