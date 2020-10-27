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Скольким казахстанцам помогли в трудоустройстве, сообщил Биржан Нурымбетов

Автор:  
Серик Сабеков
27 Октября 2020, 11:50
Скольким казахстанцам помогли в трудоустройстве, сообщил Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скольким казахстанцам оказана помощь в трудоустройстве по госпрограмме «Енбек» за 9 месяцев 2020 года, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственная программа «Еңбек» вносит свой вклад в занятость населения, за 9 месяцев 2020 года в программе приняли участие 494 тыс. человек, из них 190 тыс. сразу оказана помощь в трудоустройстве на вакансии, а для 304 тыс. человек реализованы активные меры занятости», - сказал Биржан Нрымбетов в ходе заседания Правительства.

Было отмечено, что 68 тыс. человек охвачены инклюзивным образованием, были выделены микрокредиты и 29 тыс. грантов.

«Дополнительно создано 110,2 тыс. новых рабочих мест, обеспечена занятость 195 тыс. человек через субсидирование рабочих мест. С 2017 года было создано 1 млн постоянных рабочих мест, в том числе свой вклад вносят и другие государственные программы», - добавил Биржан Нурымбетов.


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