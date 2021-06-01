РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:20, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Скольким детям понадобилась психологическая помощь во время дистанционного обучения в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скольким детям понадобилась психологическая помощь во время дистанционного обучения, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущий год для сферы охраны прав детей является крайне важным с точки зрения определения векторов дальнейшего развития», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН добавил, что во исполнение поручений Главы государства и Правительства:

    – разрабатывается индекс благополучия детей;

    – принимаются меры по присоединению к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений;

    – разрабатывается методика Детского бюджета.

    «Также усилия будут направлены на современные вызовы в сфере детства, такие как деструктивный контент в информационном пространстве, жестокость в подростковой среде, рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этого мы усиливаем работу психологических служб. В период дистанционного обучения психологические службы проконсультировали более 2 млн детей и родителей, оказали помощь в 152 тысячах кризисных случаях», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

    Министр добавил, что и далее продолжится работа по устройству детей в семьи и трансформации детских домов в ЦПД по принципу «как дома».


    Теги:
    Образование МОН Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!