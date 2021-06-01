Скольким детям понадобилась психологическая помощь во время дистанционного обучения в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скольким детям понадобилась психологическая помощь во время дистанционного обучения, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий год для сферы охраны прав детей является крайне важным с точки зрения определения векторов дальнейшего развития», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что во исполнение поручений Главы государства и Правительства:

– разрабатывается индекс благополучия детей;

– принимаются меры по присоединению к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений;

– разрабатывается методика Детского бюджета.

«Также усилия будут направлены на современные вызовы в сфере детства, такие как деструктивный контент в информационном пространстве, жестокость в подростковой среде, рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этого мы усиливаем работу психологических служб. В период дистанционного обучения психологические службы проконсультировали более 2 млн детей и родителей, оказали помощь в 152 тысячах кризисных случаях», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что и далее продолжится работа по устройству детей в семьи и трансформации детских домов в ЦПД по принципу «как дома».