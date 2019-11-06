СКО приглашает российские компании работать в специальной экономической зоне

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске рассказал о специальной экономической зоне, созданной в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Российско-Казахстанского делового совета Д. Жандарбек рассказал о преимуществах специальной экономической зоны (СЭЗ) и пригласил российские компании к сотрудничеству.

«В приграничных регионах РФ специальной экономической зоны нет пока. Знаю, что в перспективе планируется в Омске. Мы находимся в ЕАЭС, нам несложно создавать бизнес вместе. СЭЗ будет работать по нескольким направлениям: машиностроение, переработка пищевой продукции, производство строительных материалов, мебели. Предусмотрены налоговые и таможенные преференции, подводится за счет государства инфраструктура, предоставляется земельный участок. СЭЗ будет действовать 25 лет. Возможно, срок будет продлен», - рассказал Д. Жандарбек.

Он рассказал, в развитии каких отраслей и направлений заинтересована Северо-Казахстанская область. Прежде всего, это обрабатывающая промышленность, переработка зерновых и зернобобовых культур,

«Мы развиваем экономику простых вещей – производство тех предметов, которые ежедневно используются населением. В этом направлении запущена программа при поддержке Елбасы, 600 млрд выделено на это направление. Участвовать в программе может и малый, и крупный бизнес. Господдержка отрасли сельского хозяйства ежегодно увеличивается», - отметил Д. Жандарбек.

Он добавил, что регион заинтересован в привлечении компаний, который будут развивать в СЭЗ производство минеральных удобрений, сборку сельхозтехники. Еще одно перспективное направление для совместной работы – возобновляемые источники энергии. В регионе электроэнергию, вырабатываемую ветряками, выкупают по цене 19 тенге за киловатт, тогда как при традиционной выработке – 6,5 тенге.

«У нас развита поддержка малого и среднего бизнеса. Мы можем до 50% субсидировать процентную ставку по кредиту, обеспечить гарантирование предоставления залогового имущества, безвозмездно предоставить инфраструктуру. Приглашаем компании к сотрудничеству», - сказал Д. Жандарбек.

По его словам, более 500 предприятий с российским капиталом действуют в Северо-Казахстанской области.

Напомним, в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему: «Актуальные вопросы приграничного сотрудничества». 7 ноября состоится пленарное заседание с участием Глав государств Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.