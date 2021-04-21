СКО по распространению коронавируса перешла в «зеленую зону»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 29 новых инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на Петропавловск приходятся всего девять новых случаев. Остальные распределились по районам области. Наибольшее число инфицированных выявили в Тайыншинском районе – 6 человек, в Кызылжарском – четыре, в Аккайынском – три. Два случая в Айыртауском районе и по одному в Акжарском, Есильском, Мамлютском, Уалихановском и районе М.Жумабаева.

Один случай относится к категории завозных. У 23 североказахстанцев ПЦР-исследование на коронавирус проводили в соответствии с эпидемиологическими показаниями и у пятерых – с целью эпиднадзора.

Всего за сутки лаборатории области провели 843 ПЦР-исследования.

По распространению коронавируса регион перешел 21 апреля в «зеленую зону». Постановление о смягчении карантинных мер примут только в том случае, если область останется в этой зоне на протяжении не менее семи дней.