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    13:39, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    СКО по распространению коронавируса перешла в «зеленую зону»

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 29 новых инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на Петропавловск приходятся всего девять новых случаев. Остальные распределились по районам области. Наибольшее число инфицированных выявили в Тайыншинском районе – 6 человек, в Кызылжарском – четыре, в Аккайынском – три. Два случая в Айыртауском районе и по одному в Акжарском, Есильском, Мамлютском, Уалихановском и районе М.Жумабаева.

    Один случай относится к категории завозных. У 23 североказахстанцев ПЦР-исследование на коронавирус проводили в соответствии с эпидемиологическими показаниями и у пятерых – с целью эпиднадзора.

    Всего за сутки лаборатории области провели 843 ПЦР-исследования.

    По распространению коронавируса регион перешел 21 апреля в «зеленую зону». Постановление о смягчении карантинных мер примут только в том случае, если область останется в этой зоне на протяжении не менее семи дней.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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