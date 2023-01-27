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СКО по программе «Аңсаған сәби» выделили 190 квот

27 Января 2023, 19:10
СКО по программе «Аңсаған сәби» выделили 190 квот

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Для Северо-Казахстанской области на 2023-й год выделили 190 квот по государственной программе экстракорпорального оплодотворения «Аңсаған сәби», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного перинатального центра, уже проводится обследование и формирование документов будущих родителей. Приём ведет координатор программы, врач-репродуктолог с большим стажем Виктор Проценко.

«Третий год областной перинатальный центр работает по «Аңсаған сәби». За прошлый год приняли 125 родов по программе экстракорпорального оплодотворения, из которых 16 двоен. Проблема бесплодия стоит очень остро. Более 700 семейных пар в нашей области состоят на учете с нарушением репродуктивной функции», - проинформировали в областном перинатальном центре.

Буквально вчера министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в прошлом году в стране благодаря методу экстракорпорального оплодотворения на свет появились более 1,5 тысячи малышей. В этом году по программе «Аңсаған сәби» выделят семь тысяч квот.


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