СКО борется с луговым мотыльком

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местами наблюдаются вспышки распространения лугового мотылька. Проблему обсуждали на аппаратном совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Руководитель филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Кабиден Садвакасов проинформировал, что массовое отрождение гусениц первого поколения очагами началось с 23-го июня в Айыртауском, Есильском, М. Жумабаева, Кызылжарском, Мамлютском районах на посевах пшеницы, подсолнечника и на сорной растительности. Степень повреждения листовой поверхности наблюдалась от единичной до средней степени.

«В конце июня продолжился рост и развитие гусениц первого поколения по возрастам и повышается вредоносность. Заселенность гусеницами отмечена очагами, в основном на многолетних травах и сорной растительности. 26-27 июня в населенных пунктах области, в частных секторах, отмечена вредоносность гусениц 1-3 возраста», - отметил К. Садвакасов.

По информации руководителя областной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе Нурлана Буркуталина, 5-го июля был комиссионный выезд в населенные пункты Кызылжарского района, где наблюдалась вспышка. Населению дали рекомендации, как самостоятельно обработать участки от лугового мотылька. Агроформирования обработали поля, расположенные вокруг сел.

«Работы по обработке территории населенных пунктов против лугового мотылька будут продолжены по мере выявления. В связи с возникшей ситуацией акимам районов необходимо приобрести ранцевые опрыскивали, респираторы, спецодежду. Уничтожить сорную растительность на садовых участках, поскольку бабочки откладывают яйца, прежде всего, на сорняки. Обкосить обочины дорог, участки вдоль заборов и теплиц, проводить перекопку междурядий, что помогает снизить численность лугового мотылька почти вдвое», - добавил Н. Буркуталин.

Аким области Айдарбек Сапаров считает, что ответственные госорганы отреагировали поздно. Оставили людей один на один с проблемой.

«Сейчас рекомендуете, предлагаете. Почему до этого молчали, пока народ не начал жаловаться? Аким Кызылжарского района не выехал, вы не выезжали, сославшись на то, что на частных подвориях мотылек. Только после моего поручения выехали, нашли препараты. Вместе с акимом района, начальником управления сельского хозяйства должны этим заниматься. Нужно было выехать, объяснить людям», - сказал А. Сапаров.

Напомним, полчища гусениц лугового мотылька испугали сельчан. Люди не знали, с каким насекомым столкнулись и не могли самостоятельно подобрать препараты для обработки участков.