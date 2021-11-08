СКО - антилидер по ежесуточному приросту пациентов с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область оказалась в антилидерах по количеству новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за минувшие сутки в области выявили 142 инфицированных. Практически каждый седьмой выявленный в стране случай коронавируса - всего за минувшие сутки в РК зарегистрировали 1 031 инфицированного - приходится на Северо-Казахстанскую область.

За выходные дни по области зафиксировали 303 случая инфицирования. Из них 143 – в Петропавловске. Новые случаи коронавируса выявили во всех районах области, за исключением Уалихановского. Наименьшее число инфицированных в районе им. Г. Мусрепова – один за два дня и в Тимирязевском – два случая за выходные. Активный рост в Кызылжарском районе – 44 случая и в Аккайынском – 26 новых инфицированных за минувшие выходные.

За первую неделю ноября общее число инфицированных составило уже 1 072.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки два человека. Число летальных случаев возросло до 314.

На утро 8 ноября, в инфекционных стационарах находятся 678 человек, загруженность – 39%. В реанимации – 51 пациент с коронавирусом, загруженность – 42%.

Первый компонент вакцины получили 253 743 человек, второй – 236 649. С пятницы по воскресенье первый компонент вакцины получили 614 североказахстанцев, второй – 671.