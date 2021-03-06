Склонял к даче взятки: дело акима рассмотрел Совет по этике в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Федоровского района Таубы Исабаева и руководителя отдела образования Динары Бектыбаевой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какой проступок совершил руководитель района и его подчинённые, рассказал заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Нуржан Шалов.

Так, в 2019 году отдел образования района провел госзакупки по ремонту школы в райцентре. Заключили договор с ТОО. Но в 2020 году ревизионная комиссия области выявила, что объем работ выполнен по завышенной стоимости на сумму почти в 12 млн. тенге. Тогда в отношении директора ТОО и руководства отдела образования района было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.

«В октябре 2020 года руководитель отдела образования Динара Бектыбаева вместе с заместителем Ольгой Федоровой обратились за помощью к адвокату. Он запросил у них 2 миллиона тенге, чтобы поспособствовать прекращению дела и передать взятку в областную прокуратуру. Адвокат также порекомендовал направить к нему директора ТОО «Металлокомфорт», который так же должен был выплатить взятку в 2 миллиона»,- озвучил данные Н. Шалов.

Позже об этом разговоре Бектыбаева и Федорова сообщили акиму района Таубе Исабаеву, который инициировал встречу с директором ТОО.

«При встрече Исабаев использовал ненормативную лексику и склонил директора ТОО к даче взятки должностным лицам за прекращение дела», - добавил Нуржан Шалов.

Эту встречу с акимом района на диктофон записал директор ТОО и позже представил сотрудникам Антикоррупционной службы.

Как выяснилось в ходе заседания, запись признана недопустимой в качестве доказательств, и в отношении акима и заместителя отдела образования Федоровой уголовное преследование было прекращено. Позже дело было передано в Совет по этике Костанайской области.

Сегодня Совет по этике поставил точку в этом деле. Установлено, что аким Федоровского района Тауба Исабаев нарушил нормы служебной этики и не принял необходимых мер по устранению возможных возникновений коррупционных рисков.

Что касается руководителя отдела Динары Бектыбаевой, то она также не приняла мер по устранению признаков коррупционного правонарушения. Совет по этике рекомендовал наложить на акима района Исабаева дисциплинарное взыскание в виде замечания, а в отношении Бектыбаевой - взыскание в виде выговора.

Что касается заместителя отдела образования района, то в отношении нее дисциплинарное дело приостановлено, в связи нахождением ее в ежегодном трудовом отпуске.