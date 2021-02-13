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    18:45, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Склоны гор очищают от снега в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане очищают от снега лавиноопасные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве отметили, что очередные лавиносборы очистили от снега специалисты Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита». 12 февраля провели профспуски на автодороге Усть-Каменогорск – Серебрянск - Алтай.

    Специалисты отметили, что самопроизвольный спуск лавин мог произойти из-за козырьков, образованных ветровыми надувами, поэтому на данных склонах в трех местах снег сбросили с помощью взрывных работ. Всего сошло 2520 куб. метров снежной массы. Сотрудники «Казавтодора» расчистили трассу, тем самым обеспечен проезд автотранспорта.

    «Самопроизвольные сходы снега со склонов происходят тогда, когда снег накапливается из-за обильных осадков, при переменчивой погоде – оттепель после мороза, из-за надувов снега. Наши специалисты-наблюдатели ежедневно ведут мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Скоро весна – самое лавиноопасное время, когда снег начинает таять и с легкостью под своей тяжестью сходит со склона. Поэтому хотелось бы предупредить наших граждан прислушиваться к штормовым предупреждениям и, если объявлено о лавинной опасности, воздержаться от походов в горы», - рассказал руководитель филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.

    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


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