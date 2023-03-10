Склады ядохимикатов проверяют санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи проверяют склады с ядохимикатами. В прошлом году наложили четыре штрафа почти на два млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на всех видах работ в регионе применялись ядохимикаты более 300 наименований, разрешенные на территории РК.

«Под контролем органов госсанэпиднадзора 38 складов для временного хранения пестицидов и минеральных удобрений. За прошлый год провели 11 проверок. По выявленным нарушениям наложили четыре административных штрафа на общую сумму около двух млн тенге. Все взысканы. Из четырех выданных предписаний три исполнены в срок. На одно предприятие за неисполнение предписания составлен протокол, передан в суд. Юрлицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 612,6 тысячи тенге», - сообщила главный специалист отдела контроля и надзора за промышленными, радиационно-опасными объектами Галина Стацюк.

В лаборатории филиала «Национальный центр экспертизы» за год на пестициды исследовали 1 135 проб. В том числе пищевой продукции, лекарственных трав, воды, почвы и воздуха рабочей зоны. Превышений предельно допустимой концентрации и предельно допустимых уровней не зарегистрировано.

Экстренных извещений из медицинских организаций по случаям регистрации отравлений пестицидами не поступало.

«К числу общих признаков отравления ядохимикатами относится рвота, тошнота, головная боль и боль в животе, нарушение дыхания, сердечной деятельности, судороги, явления полиорганной недостаточности, то есть одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них. При первых признаках отравления необходимо вызов скорой помощи», - добавила Г.Стацюк.