6 Мая 2022 14:36

Склады с пестицидами проверят санврачи Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент санитарно-эпидемиологического контроля запланировал 16 проверок по особому порядку складов, в которых хранятся пестициды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в прошлом году провели 16 проверок и выписали 8 протоколов на 7,4 млн тенге.

«В 2021 году под контролем органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора находились 36 складов для временного хранения пестицидов и минеральных удобрений. На пестициды лаборатория исследовала 1855 проб. В том числе 319 пищевой продукции, 702 - продовольственного сырья, 218 - овощей, 13 проб лекарственных трав, 382 – воды, 180 - почвы и 41 - воздуха рабочей зоны. Превышения предельно допустимых концентраций и уровней не выявили. Экстренных извещений из медицинских организаций по случаям регистрации отравлений пестицидами не поступало», - проинформировала главный специалист отдела контроля и надзора за промышленными, радиационно-опасными объектами Галина Стацюк.

Эксперт добавила, что при проведении сезонных протравочных работ с применением ядохимикатов может возникнуть ситуация, создающая угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности.

«На первом этапе отравления у человека могут появиться тошнота, позывы к рвоте, боли в голове, слабость, вялость, головокружение, холодные руки и ноги, возникает нарушение зрительной функции. Если не оказать пострадавшему помощь, то спустя несколько часов нарушается работа внутренних органов: страдают печень, почки, возможно развитие отека легких, сбои в функциях сердечной системы. При первых признаках отравления ядохимикатами нужно немедленно вызывать скорую помощь», - подчеркнула Галина Стацюк.