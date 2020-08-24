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Склады горят в Усть-Каменогорске: пожар тушат более 30 огнеборцев
24 Августа 2020 20:28
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске горят склады, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
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В ведомстве сообщили, что пожар на складах по улице Деповская начался около 20:00 часов. На данный момент открытым пламенем горят боксы. Предварительно площадь возгорания составила 400 кв. м.
На месте происшествия работают более 30 спасателей и 9 единиц техники. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
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