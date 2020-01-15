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Складирование снега возле домов прокомментировали в районном акимате столицы

15 Января 2020 19:09
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Складирование снега возле домов прокомментировали в районном акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители домов по улице Е-16 возле столичного озера Талдыколь выступили против вывоза снега на территорию близ их домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Около 20 человек перекрыли дорогу грузовым снегоуборочным автомобилям.

«Раньше они вывозили снег на дорогу у озера, теперь же они вывозят снег на территорию возле наших домов. Это огромное количество снега, который убирается со всех городских улиц. Грузовые машины днем и ночью без остановок привозят снег сюда. А весной ведь, когда он начнет таять, вся вода хлынет на нас», - сказала жительница одного из домов Айзада Ермахан.



По словам местных жителей, подобная ситуация наблюдалась и два года назад, тогда после обращения с жалобами в акимат вывоз снега на эту территорию был прекращен. Но вот теперь ситуация повторилась.

В акимате Есильского района прокомментировали ситуацию.

«На заседании земельной комиссии от 27.11.2019 года был выделен земельный участок в районе пересечения улицы Ш.Айтматова и проспекта Ұлы Дала для временного складирования снега. Весной на этом участке акиматом района Есиль будут проведены работы по рекультивации полигона, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды и озера Талдыколь», - отметили в районном акимате.


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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат,
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Автор:

Серик Сабеков

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