Складирование снега возле домов прокомментировали в районном акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители домов по улице Е-16 возле столичного озера Талдыколь выступили против вывоза снега на территорию близ их домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 20 человек перекрыли дорогу грузовым снегоуборочным автомобилям.

«Раньше они вывозили снег на дорогу у озера, теперь же они вывозят снег на территорию возле наших домов. Это огромное количество снега, который убирается со всех городских улиц. Грузовые машины днем и ночью без остановок привозят снег сюда. А весной ведь, когда он начнет таять, вся вода хлынет на нас», - сказала жительница одного из домов Айзада Ермахан.





По словам местных жителей, подобная ситуация наблюдалась и два года назад, тогда после обращения с жалобами в акимат вывоз снега на эту территорию был прекращен. Но вот теперь ситуация повторилась.

В акимате Есильского района прокомментировали ситуацию.

«На заседании земельной комиссии от 27.11.2019 года был выделен земельный участок в районе пересечения улицы Ш.Айтматова и проспекта Ұлы Дала для временного складирования снега. Весной на этом участке акиматом района Есиль будут проведены работы по рекультивации полигона, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды и озера Талдыколь», - отметили в районном акимате.