Склады временного хранения автоматизируют с помощью QR-технологии в Казахстане

Отечественная QR-технология позволит автоматизировать учет большегрузных машин, повысить прозрачность налогового администрирования предпринимательской деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

В Астане на территории склада временного хранения «Нур жолы» с участием вице-министра финансов РК Асета Турысова прошла презентация программного обеспечения «Keden Storage System».

— Keden Storage System — наша собственная разработка. Использование QR-технологии позволит автоматизировать учет большегрузных машин, повысить прозрачность налогового администрирования предпринимательской деятельности участников ВЭД. Это станет возможным за счет автоматической выписки электронных счетов-фактур каждому клиенту-физическому лицу склада временного хранения по ИИН, — рассказал руководитель компании «Nur Zholy Customs Service» Ерлан Хасенов.

По словам разработчиков, система позволяет автоматически фиксировать время заезда и выезда машин на территорию склада, обеспечивая полный контроль и учет всех транспортных средств. Она предоставляет информацию в режиме реального времени о статусе всех машин, которые находятся на территории склада, что значительно повышает прозрачность и управляемость процессами, а также, упрощение контроля.

Ерлан Хасенов отметил, что внедрение автоматизированного режима обработки позволило сократить время реализации бизнес-процессов на СВХ в 18 раз — с 90 минут до 5 минут.