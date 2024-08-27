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    21:26, 26 Август 2024 | GMT +6

    Склады временного хранения автоматизируют с помощью QR-технологии в Казахстане

    Склад, хранение
    Фото: freepik.com

    Отечественная QR-технология позволит автоматизировать учет большегрузных машин, повысить прозрачность налогового администрирования предпринимательской деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    В Астане на территории склада временного хранения «Нур жолы» с участием вице-министра финансов РК Асета Турысова прошла презентация программного обеспечения «Keden Storage System».

    — Keden Storage System — наша собственная разработка. Использование QR-технологии позволит автоматизировать учет большегрузных машин, повысить прозрачность налогового администрирования предпринимательской деятельности участников ВЭД. Это станет возможным за счет автоматической выписки электронных счетов-фактур каждому клиенту-физическому лицу склада временного хранения по ИИН, — рассказал руководитель компании «Nur Zholy Customs Service» Ерлан Хасенов.

    По словам разработчиков, система позволяет автоматически фиксировать время заезда и выезда машин на территорию склада, обеспечивая полный контроль и учет всех транспортных средств. Она предоставляет информацию в режиме реального времени о статусе всех машин, которые находятся на территории склада, что значительно повышает прозрачность и управляемость процессами, а также, упрощение контроля.

    Ерлан Хасенов отметил, что внедрение автоматизированного режима обработки позволило сократить время реализации бизнес-процессов на СВХ в 18 раз — с 90 минут до 5 минут.

    — Внедрение «Keden Storage System» системы — важный шаг на пути к цифровизации и автоматизации ключевых процессов на складах временного хранения. Мы уверены, что она не только повысит эффективность работы, но и обеспечит необходимую прозрачность и контроль, что особенно важно в условиях возрастающих объемов перевозок. Особенно подчеркну, что это не просто разработка казахстанских IT-специалистов, это наш собственный продукт, — отметил во время презентации Асет Турысов, вице-министр МФ РК.

    Теги:
    Технологии Минфин РК Казахстан Транспорт Астана Цифровизация
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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