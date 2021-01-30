НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Склад загорелся в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС г. Нур-Султана.

В 15:47ч пожарные подразделения ДЧС г.Нур-Султана выехали на место вызова по адресу ул.А-355, 2/1 Б. По прибытию уже в 16:01 минуту было установлено, что предварительно происходит горение электрических кабелей и утеплителя с чердачного помещения.

Помещение состоит из двух частей, первой из которых является производственным цехом по ремонту оборудования электровозов, вторая часть - складское помещение по хранению электрических кабелей, двигателей и электротехники.

На месте в тушении пожара работают пожарные по повышенному номеру вызова в составе 62 человека личного состава и 14 единиц техники. На данный момент жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 17 ч. 52минуты.



