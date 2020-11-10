Склад в ТРЦ «Достык Плаза» загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На складе торгового центра «Достык Плаза» в Алматы произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возгорание произошло рано утром 10 ноября.

«По прибытию было обнаружено сильное задымление на втором этаже. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы при помощи тепловизора обнаружен очаг возгорания в помещении склада с ТМЦ, - сообщили в ДЧС .

Пожар был локализован за 24 минуты, ликвидировано полностью в 07:21. Распространение огня на близлежащие бутики торгового центра не было допущено.

Как пояснили в ведомстве, в здании своевременно сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что и позволило ограничить распространение возгорания. Жертв и пострадавших нет.