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Склад в ТРЦ «Достык Плаза»  загорелся в Алматы

10 Ноября 2020 11:08
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Склад в ТРЦ «Достык Плаза»  загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На складе торгового центра «Достык Плаза» в Алматы произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Возгорание произошло рано утром 10 ноября.

«По прибытию было обнаружено сильное задымление на втором этаже. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы при помощи тепловизора обнаружен очаг возгорания в помещении склада с ТМЦ, - сообщили в ДЧС .

Пожар был локализован за 24 минуты, ликвидировано полностью в 07:21. Распространение огня на близлежащие бутики торгового центра не было допущено.

Как пояснили в ведомстве, в здании своевременно сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что и позволило ограничить распространение возгорания. Жертв и пострадавших нет.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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