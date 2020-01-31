Склад по приему макулатуры горел в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске потушили пожар на складе по приему макулатуры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что на территории склада по приему макулатуры около двух часов ночи произошел пожар. На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции кровли, пластиковая тара, непрессованная складированная макулатура, ориентировочно 30 тонн.

«Огонь распространился на фронтовой погрузчик. В результате оперативных и слаженных действий спасателей огонь ликвидирован в 09:00 на общей площади 700 кв.метров. На тушение пожара привлечено 13 единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», - пояснили в управлении по ЧС.

По причине пожара отрабатывается версии: аварийный режим электрооборудования, несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.