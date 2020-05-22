Склад горит в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске горит склад по улице Степная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что огнем охвачено чердачное помещение одноэтажного здания, ориентировочно площадью 300 кв. метров. Пожару уже присвоили повышенный ранг сложности. Сейчас на месте работают более 45 пожарных областного центра и 9 единиц спецтехники.