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Склад горит в Алматы

29 Мая 2020 15:19
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Склад горит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Турксибском районе Алматы горит склад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожарные расчеты ДЧС работают по повышенному номеру опасности.

«В Турксибском районе, улица Бекмаханова 96 б предварительно горит склад. На месте предварительно работает 15 единиц техники и 60 человек, а также автопоезд с объемом 30 тонн с СПЧ-2. В одном из складов горит макулатура. Создано три боевых участка, поданы стволы на тушение и защиту соседних объектов, автоцистерны установлены на гидранты», - сообщили в ДЧС Алматы.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 1000 кв.м.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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