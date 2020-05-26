Склад горел в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Технические неполадки называют причиной сильного пожара в Шуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«26 мая в 14:30 на пульт управления 112 поступило сообщение о том, что в городе Шу Шуского района произошел пожар на площади 1 800 квадратных метров крыши склада ИП «Омарова». Общая площадь склада также составляет 1 800 кв. м. Стены этого здания саманные, кровля двухскатная, металлическая. По деревянной обрешетке уложен утеплитель из камыша», - сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
В ведомстве констатируют, что сообщение о пожаре поступило с опозданием. До ближайшей пожарной части семь километров, пожарные подразделения прибыли на место пожара в 14.40 и обнаружили сильное пламенное горение крыши склада по всей площади.
«После ликвидации тушения была снята кровля, для того чтобы произвести полную проливку здания. Благодаря слаженным действиям пожарных, пожар локализован в 15.10 и ликвидирован в 15:36. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Жамбылской области», - сообщает пресс-служба ведомства.
- Лосиху сбили на трассе в ВКО, ее детеныша передали в зоопарк Усть-Каменогорска
- Смерть кондуктора после ДТП расследуют в Актобе
- В тяжелых условиях тушат пожар в горах Восточно-Казахстанской области
- Девять детей выпали из окон в Нур-Султане с начала года
- 11 человек погибли в пожарах с начала года в Нур-Султане
- Сильные ожоги стали расплатой 20-летнего жителя Шу за фото на вагоне-цистерне
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана