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Склад горел в Жамбылской области

26 Мая 2020 19:27
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Склад горел в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Технические неполадки называют причиной сильного пожара в Шуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 мая в 14:30 на пульт управления 112 поступило сообщение о том, что в городе Шу Шуского района произошел пожар на площади 1 800 квадратных метров крыши склада ИП «Омарова». Общая площадь склада также составляет 1 800 кв. м. Стены этого здания саманные, кровля двухскатная, металлическая. По деревянной обрешетке уложен утеплитель из камыша», - сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

В ведомстве констатируют, что сообщение о пожаре поступило с опозданием. До ближайшей пожарной части семь километров, пожарные подразделения прибыли на место пожара в 14.40 и обнаружили сильное пламенное горение крыши склада по всей площади.

«После ликвидации тушения была снята кровля, для того чтобы произвести полную проливку здания. Благодаря слаженным действиям пожарных, пожар локализован в 15.10 и ликвидирован в 15:36. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Жамбылской области», - сообщает пресс-служба ведомства.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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Автор:

Галина Скрипник

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