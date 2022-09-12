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Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Сентября 2022, 13:43
Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции отдела полиции города Риддера в рамках ОПМ «Кару» проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана 62-летняя местная жительница. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обысков стражи правопорядка обнаружили у пенсионерки 703 патрона калибра 5,6 мм, 37 штук 20 мм патронов гладкоствольного ружья, 7 коробок с порохом, 3 мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм. Женщина заявила, что весь арсенал достался ей после смерти мужа. Однако полицейские установили, что ни подозреваемая, ни ее покойный супруг как владельцы оружия в базе не числятся.

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В отношении 62-летней горожанки была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкцией статьи подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Фото: polisia.kz


Восточно-Казахстанская область   МВД РК  
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