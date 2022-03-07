Скидок на возраст или пол у нас нет – акмолинский боец СОБРа Айида Актанбай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Эта хрупкая девушка с необычным именем вот уже второй год служит в одном из самых боевых подразделений департамента полиции Акмолинской области. О том, как Айида Актанбай стал бойцом СОБРа, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

«Говоря о спецназе, мы привыкли, что героями публикаций всегда становились бесстрашные, физически подготовленные мужчины, но, отходя от привычных стереотипов, откроем небольшой секрет: в рядах СОБРовцев служат и девушки. Напряженная, опасная и трудная работа под силу представительницам слабого пола и капитан полиции Айида Актанбай тому яркое подтверждение», - поделилась с нами пресс-секретарь департамента полиции региона Асем Абдрахманова

Будущий офицер родилась в 1995 году в городе Шымкенте. Папа – железнодорожник, а мама работает в местной больнице. Решение дочери связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел любящие родители полностью поддержали.

Следуя за своей детской мечтой, Айида решила поступать в профильное учебное заведение МВД РК. Благополучно сдав все физические нормативы, набрав необходимый проходной балл, в 2012 году Айида пополнила ряды курсантов юридического института имени М. Букенбаева в городе Актобе.

«Конечно, мамино сердце не хотело отпускать свою дочь в ряды защитников Родины, ведь мне предстояло уехать далеко от родного дома, жить в казарменном положении в незнакомом городе. Но меня это не остановило, моя мечта была так сильна, что каждый раз, надевая форму, я понимала, что становлюсь взрослее и ответственнее», - поделилась Айида.

С теплотой вспоминает капитан полиции годы учебы.

«Могу смело сказать, что четыре года жизни в стенах института прошли незабываемо. Мы не только получали знания, но и заступали на дежурства, делали уборку, помогали в столовой, занимались строевой, огневой подготовкой, тренировались, весело и активно проводили время», - продолжает девушка.

В 2016 году в звании лейтенанта полиции Айида приехала в Кокшетау. Именно сюда по долгу службы была направлена молодой следователь.

«Отдел, в котором девушка начинала работать, один из самых сложных: расследовать приходилось имущественные преступления. Несмотря на ненормированный график работы, суточные дежурства, кропотливый труд следователя, Айида не отступала перед трудностями. Может, именно такие личные качества, как упорство, самоотверженность, дисциплинированность, способствовали тому, что девушка стала бойцом СОБРа», - отмечает А. Абдрахманова.

В 2020 году Айида в составе других 10 девушек была приглашена в состав специального отряда быстрого реагирования для показательных выступлений. Девушек тренировал лично командир подразделения майор полиции Берик Нургалиев.

«Для делегации Министерства внутренних дел мы продемонстрировали боевые приемы самообороны с применением оружия. Выступили на высшем уровне. После этого у меня появилось желание работать в СОБР», - добавила Айида.

Далее последовали месяцы подготовки: Айида подтянула свою физическую форму и смогла сдать весь необходимый комплекс силовых упражнений. Своей цели капитан полиции достигла в январе 2021 года, пополнив ряды бойцов СОБРа.

На вопрос «Есть ли поблажки во время тренировок?» девушка с улыбкой отвечает, что в подразделении все равны: скидок на возраст, пол или физическое состояние инструкторы не делают, каждый сотрудник должен находиться в боевой готовности каждую минуту.

«В свободное время от работы я занимаюсь кикбоксингом, люблю бегать, слежу за последними изменениями и дополнениями в законодательстве. Главное – идти к своей цели, упорно работать и получать от этого удовольствие», - добавляет напоследок Айида.



