Скидки, путевки, подарки: как вузы поощряют привившихся студентов и преподавателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширяется список вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Напомним, ранее глава МОН РК Асхат Аймагамбетов поручил стимулировать студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.

Тогда меры приняли 10 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 10 университетами. Таким образом ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире.

Перечень вузов и конкретных мер, принятых для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации:

Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова (ЗКУ)

Университет «Туран»

Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина (АркПИ)

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова (КУТИ)

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова

Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова (ВКУ)

Рудненский индустриальный институт (РИИ)

Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (СКУ)

Карагандинский индустриальный университет (КарИУ)

Павлодарский педагогический университет (ППУ)





Ранее акции для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации предусмотрели данные вузы:

Казахский Национальный университет (КазНУ) имени аль-Фараби

Евразийский национальный университет (ЕНУ) имени Л.Н. Гумилева

Университет НАРХОЗ

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова

Казахский национальный педагогический университет (КазНПУ) имени Абая

Восточно-Казахстанский технический университет (ВКТУ) имени Д. Серикбаева

Кызылординский университет имени Коркыт Ата

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова

Казахский национальный женский педагогический университет (КазНацЖенПУ)

Акции по стимулированию вакцинации среди студентов и преподавателей вузов

Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова (ЗКУ)

- 5% скидки на оплату за обучение 120 вакцинированным студентам и магистрантам

- 25 туристических путевок в город Нур – Султан

- 20 туристических путевок в Туркестан с посещением мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, Арыстанбаб, городища Отырар, Керуен-сарай

- 10 сертификатов на обучение мобилографии

- 10 абонементов на один месяц для посещения фитнес-центра

- премии 50 участникам вакцинации в размере 15 000 тенге

- премии в размере 30 000 тенге для 50 преподавателей и сотрудников

- 4 бесплатные путевки в оздоровительный санаторий «Ақжайық».

Университет «Туран»

Для вакцинированных студентов:

- первым пяти вакцинированным студентам скидки в размере 10% за обучение

- 10 бесплатных путевок в образовательно-оздоровительный комплекс «Тау-Туран»

- сертификаты на курсы английского языка

- подарки (имиджевая продукция университета)

Для вакцинированных преподавателей и сотрудников вуза:

- первым пяти вакцинированным преподавателям и сотрудникам вуза оплачиваемый отпуск на неделю

- 10 бесплатных путевок в образовательно-оздоровительный комплекс «Тау-Туран» для преподавателей и сотрудников вуза

- сертификаты на курсы английского языка для профессорско-преподавательского состава

- подарки в виде имиджевой продукции университета

Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина (АркПИ)

- 5% скидки на обучение 100 обучающимся

- денежные вознаграждения в размере 20 000 тенге 50 обучающимся

- 20 сертификатов на сумму 10 000 тенге для приобретения книг в магазине

- наборы имиджевой продукции АркПИ 100 обучающимся

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова (КУТИ)

Для вакцинированных студентов:

- 30 % скидки 20 студентам на оплату за обучение (2021-2022 учебный год)

- 30 сертификатов на обучение английскому языку

- скидка 30 студентам на подготовку к IELTS/TOEFL

- 30 % скидки для проживания в общежитиях университета 30 студентов

- 30 различных подарков и ценных призов

Для вакцинированных преподавателей и сотрудников вуза:

- разовые премии по 45 тысяч тенге 45 преподавателям и/или сотрудникам в рамках 45-летия университета

- сертификаты на обучение английскому языку 30 преподавателям и/или сотрудникам

- сертификаты 30 преподавателям и/или сотрудникам на подготовку к IELTS/TOEFL

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова

- путевки в оздоровительный комплекс «Тулпар» для вакцинированных обучающихся

- денежные вознаграждения в размере 25 000 тенге 20 студентам

- розыгрыш денежных вознаграждений среди вакцинированных преподавателей и сотрудников

- премии преподавателям и сотрудникам вуза

- бесплатный отдых в оздоровительном комплексе «Тулпар» для преподавателей и сотрудников

- предоставление трёхдневного отгула преподавателям и сотрудникам вуза

Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова (ВКУ)

- розыгрыш ценных призов среди вакцинированных студентов, преподавателей и работников вуза

- абонемент на один месяц для посещения фитнес-центра, бассейна

- скидки 5% за обучение 50 студентам

- скидки на путевки в базу отдыха «Сибины» для преподавателей и студентов

- скидки по оплате за проживание в Домах студентов в течение 3 месяцев

- сертификаты на обучение английскому языку для студентов и сотрудников

- скидки на подготовку к сертификационному экзамену по английскому языку - IELTS/TOEFL

Рудненский индустриальный институт (РИИ)

Для вакцинированных обучающихся вуза:

- сертификаты на дополнительные онлайн-курсы вуза

- сертификаты на подписку платформы по изучению английского языка GoFluent

- сертификаты на подписку одной из лучших обучающих платформ Coursera

- абонемент на посещение тренажерного зала в общежитии

- приоритет при присуждении грантов, стипендий председателя правления-ректора, эндаумент-фонда, корпоративных партнёров института

- абонементы на посещение спортивных секций, кружков и клубов по интересам

- сертификаты на бесплатные языковые курсы

- приоритет при участии в программах мобильности, в конференциях, предпринимательских лагерях и мастер-классах

Для вакцинированных преподавателей и сотрудников вуза:

- сертификаты на языковые курсы

- финансовая поддержка при получении допобразования

- абонементы на посещение спортивных секций

- сертификаты на подписку платформы по изучению английского языка GoFluent, сертификаты на подписку одной обучающей платформы Coursera и др.

- абонементы на посещение тренажерного зала

- финансовая поддержка при публикации научных статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных

Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (СКУ)

Вакцинированным студентам:

- абонемент на 12 занятий в бассейне университета

- абонемент на 12 занятий в тренажерном зале университета

- скидки 5% и 7% при оплате за обучение

Вакцинированным преподавателям и сотрудникам:

- абонемент на 12 занятий в бассейне университета

- абонемент на 12 занятий в тренажерном зале университета

- отгулы на 5 дней первым 100 зарегистрировавшимся на вакцинацию преподавателям, по 3 дня - остальным вакцинированным преподавателям в течение года

Карагандинский индустриальный университет (КарИУ)

- розыгрыш ценных призов среди вакцинированных студентов (билеты в кино, сертификаты на аттракционы и т.д.)

- абонементы в бассейн, тренажерные залы и др.

- 5 путевок на экскурсию в Нур-Султан

- сертификаты на курсы по языковой подготовке вакцинированным преподавателям и сотрудникам

- приоритетное участие вакцинированным в программах мобильности, в работе конференций, в тренингах и мастер-классах

- предоставление оплачиваемого выходного дня для преподавателей и сотрудников после получения прививки

Павлодарский педагогический университет (ППУ)

- бесплатная публикация одной научной статьи вакцинированных преподавателей в научном журнале «Педагогический вестник ППУ»

- предоставление вакцинированным сотрудникам вуза еще одного выходного дня к трудовому отпуску

- месячный абонемент в тренажерный зал университета для преподавателей и сотрудников

- розыгрыш среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза бесплатных билетов в театры, кинотеатры, проездных билетов на все виды общественного транспорта