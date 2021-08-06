Скидки на оплату обучения получат 100 привитых студентов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Для 100 студентов Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова будет сделана скидка по оплате обучения. В розыгрыше примут участие студенты, привившиеся против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одно из ведущих учебных заведений Актобе объявили розыгрыш среди своих студентов. По условиям розыгрыша студент должен направить на страницу в социальной сети свое имя, курс обучения, паспорт вакцинации. Победители розыгрыша будут определены после 15 августа.

«Перекрытие путей распространения коронавирусной инфекции, ее профилактика имеют большое значение. В связи с этим, в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова работа по вакцинированию ведется на системной основе. Профессорско-преподавательский состав и студенты университета активно участвуют в этой работе. В поликлинике К. Жубанова прививочный кабинет работает беспрерывно. На сегодняшний день из 497 человек профессорско-преподавательского состава вакцинировались 445, из более, чем 10 тысяч студентов привиты 4 135. В университете установлена система Ashyq. На сайте университета, в социальных сетях публикуются материалы, разъясняющие важность вакцинации. Снят видеоролик с участием преподавателей и студентов университета», – сообщила пресс-служба вуза.

Напомним, по поручению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова университетами разработаны меры стимулирования поддержки вакцинации среди обучающихся и сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что вакцинированные студенты вузов выиграли путевки для отдыха на Иссык-Куле.