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    11:30, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Скидки могут получить вакцинированные в торговых центрах Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для стимулирования граждан к вакцинации в некоторых торговых центрах Нур-Султана организованы скидочные программы и розыгрыши призов. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по городу Нур-Султану в соответствии с санитарными нормами с соблюдением требований на местах, в 9 крупных торгово-развлекательных центрах и торговых домах города развернуты прививочные пункты вакцинации. В их числе: ТРЦ «Mega Silk Way», ТРЦ «Keruen», ТРЦ «Хан Шатыр», ТРЦ «Сарыарка», ТРЦ «Абу-Даби Плаза», ТРЦ «Азия Парк», ТД «Евразия», ТД «Алем», ТЦ «Мечта». Пункты вакцинации в торговых объектах работают с 10:00 до 22:00 вечера, без выходных», - сказал Ерлан Бекмурзаев во время брифинга в акимате.

    Он сообщил, что для стимулирования граждан к вакцинации, в некоторых из них организованы скидочные программы и розыгрыши призов от предпринимателей.

    «Граждане, которые получили вакцину, могут получить подарок или принять участие в розыгрыше призов после получения прививки. Например, в ТРЦ «Сарыарка» после прививки можно получить купон-скидку на пять тысяч тенге от Actual Optic. Также заполнив бланк, можно получить скидку на билет в кино. Разыгрываются призы от предпринимателей (бытовая техника, электроника, подарки от арендаторов ТРЦ) и так далее», - проинформировал руководитель управления.

    Отметим, что в пунктах вакцинации представлены вакцины Спутник V, QazVac и Hayat-Vax.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Бизнес Астана Общество
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