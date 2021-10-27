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    20:52, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Скейт-парк открыли в столичном парке имени Ататюрка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появление еще одной площадки райдеров порадовало любителей экстремальных видов спорта. Скейт-парк появился в столичном парке имени Ататюрка, где сейчас проходит реконструкция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В новом скейт-парке площадью около 200 м2 можно практиковать экстремальные трюки на скейтборде, самокате и BMX-велосипедах. Площадка оснащена специальными фигурами для маневров как новичков, так и профессиональных райдеров.

    Напомним, аналогичную площадку недавно открыли под мостом «Атырау» на набережной реки Есиль. В столице в рамках реализации мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» создаются специальные площадки для развития и популяризации массового спорта во всех районах.

    Так, заброшенное подмостовое пространство «Архар», которое соединяет Триатлон парк и Президентский парк уже превратилось в точку притяжения молодежи. На месте пустыря появились баскетбольные площадки, стрит-фуд, паблик-арты. Таким же центром притяжения стало подмостовое пространство возле Евразийского национального университета.

    Работы проводятся в рамках поручения Главы государства о популяризации массового спорта, озвученного в Послании народу Казахстана.

    Напомним, в прошлом году в Нур-Султане благоустроили свыше 76 гектаров, что составило более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Согласно мастер-плану «Нур-Султан - комфортный город» в 2021 году в общей сложности планируется благоустроить 190 дворов и общественных пространств.


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