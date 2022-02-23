Óskende kim bolasyń: Какими хотят видеть своих детей в будущем столичные родители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе своего новогоднего обращения Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей. Президент подчеркнул, что речь идет не о лозунгах, а прежде всего о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовалась у столичных родителей: какие профессии они считают перспективными для своих детей, как развивают потенциал юных казахстанцев и кого ставят в пример.

Глава государства отмечал , что гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача. А их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства.

Назипа:

«Мои дети играют на домбре. Думаю, с детства нужно развивать потенциал детей. Конечно же, это зависит от родителей и от самого ребенка в том числе. Если у ребенка не будет желания, в какие кружки ни води, он не будет развивать свой навык. Нельзя заставлять ребенка заниматься тем, что ему не нравится. У каждого ребенка должно быть желание, стремление. Мой старший сын сам начал посещать кружок домбры. Я его не заставляла. Я просто поддержала его выбор».

Асия:

«Желательно, конечно же, технические специальности для детей. Удаленка, пандемия расслабила детей. Надо привести в порядок школы. Хочется, чтобы для детей открывали больше секций. В этом году хочу отметить, что эта работа хорошо выстроена. Мои внуки ходят на секцию гребли, на бассейн. Кстати, греблю дети посещают бесплатно, также они занимаются в развивающем центре. Вдобавок хочется, чтобы папы вовремя платили алименты. Это очень большая проблема».

Маржан:

«Думаю, все профессии актуальны, начиная с бухгалтера, заканчивая строителем. Моя дочь ходила на танцевальные кружки, КВН, занималась спортом. Думаю, нужно отдавать детей в кружки изобразительного искусства, шитья – то, что можно применить в будущем в своей профессии. Моя дочь уже выросла, но внука буду воспитывать так, чтобы он вырос достойным гражданином, даже буду ставить в пример Президента Токаева. Страна – это дом. А в доме всякое бывает: что-то хорошее, плохое. Все равно люди надеются, живут. Точно так же у всех бывают ошибки. Ошибок не бывает у тех, кто не работает. У Президента Касым-Жомарта Токаева переняла бы следующие качества для внуков: его интеллектуал, образование, знание языков, дипломатический подход, сдержанность. Думаю, такие качества нужны молодежи, в первую очередь. Не только для молодежи, но и нам в том числе. Всегда говорю, что нужно брать только хорошее, а плохое – отбрасывать».

Дидар:

«Сейчас актуальны профессии воспитателя детского сада и учителя начальных классов. На бумаге все прописано хорошо: до 2025 года в каждых дворах открыть детские футбольные кружки. Все делается, видно. Но детей нужно отвлечь от смартфонов, отдавать в бесплатные кружки. Моя старшая дочь посещает кружок волейбола, сын ходит на кружок робототехники. Садик у нас хороший: есть бассейн, солевая комната. Строили бы больше таких детсадов. Надо развивать регионы, сельскую местность, открывать там бесплатные секции. Думаю, государство займется этим. После пандемии дочке ставлю в пример ученых, медиков. Хочу, чтобы моя дочка была заинтересована этой деятельностью, лабораторной работой. Она и пытается поступить в НИШ. Сейчас актуальна профессия врача, если государство так же продолжит поддерживать их».

Асель:

«Актуальны технические специальности, которых не хватает. Недавно Президент говорил о необходимости развития технической отрасли. Нужно смотреть на способности детей. Конечно же, мои дети посещают дополнительные кружки. Однако нужно открывать больше государственных кружков и секций. Зачем большие пустующие здания? Когда начинается стройка квартала или жилого комплекса, нужно на этот участок сразу запланировать строительство школы, кружков, детского садика».

(Респондент предпочел остаться анонимом):

«Во-первых, вместо строительства дворцов спорта нужно развивать дворовые клубы. Многие родители возят детей на кружки по хоккею в четыре утра, потому что льда нет. А это же нагрузка для детей. Либо привозят на кружки с правого берега на левый. Ребенок тратит столько энергии. Поэтому хотелось бы, чтобы секции были доступны при дворах. Деткам для развития много не надо. Мои внучки посещают кружок танца бесплатно. Они живут в Кызылординской области. Нам не нужно ставить кого-то в пример. Дети сами найдут те личности, чьим достижениям будут радоваться и захотят сделать такой же прорыв. А в целом, считаю, что не нужно лишать ребенка детства».

Дамир:

«Мои дети ходят на спортивные кружки. Думаю, в Казахстане нужно развивать спорт, так как все-таки уже есть какие-то достижения в спорте и перспективы на будущее. Хотелось бы увидеть нашу страну в тройке лидеров. Может быть, нужно открывать развивающие кружки для детей, дворовые клубы, которые были в нашем детстве. У нас во дворе были доступны секции шахмата, настольный теннис. Дети сейчас бесплатно посещают плавание на базе садика. Есть специальный сайт, где смотрим, в каких кружках есть свободные места.

Занимаем очередь, а когда место освобождается, можно бесплатно записать своего ребенка. Что касается будущей профессии, не буду мешать детям сделать свой выбор. А примером для подражания, в первую очередь, должны служить сами родители».

Базаркуль:

«Моя дочка Акжаркын Айдосова поет с четырех лет, ходит на вокал. Уже скоро она примет участие в вокальном конкурсе «Қазақстан дауысы». Уже в садике наш педагог-вокалист сказала: «У вашего ребенка есть слух, голос». С тех пор она стала посещать курсы вокала. Хочется, чтобы проводилось больше вокальных конкурсов. На этом пути, конечно, ставим в пример Розу Багланову, Бибигуль Тулегенову, из современных певцов – Димаша. В прошлом году мы приняли участие в вокальном конкурсе в Латвии. Она выиграла «золото» – заняла первое место. Несмотря на то, что мои девочки занимаются музыкой, учебу на второй план не отбросили. Они хорошо учатся. Другую профессию пока не рассматриваем, однако считаем, что дети должны свободно владеть английским, нужно знать больше языков».