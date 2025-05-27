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    10:23, 27 Май 2025 | GMT +5

    Скелет мамонта, возрастом 40 тысяч лет, привезли из Новосибирска в Павлодар

    Мамонта доставили в Павлодар в рамках проведения дней культуры Новосибирской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мамонт
    Фото: Kazinform

    Выставку презентовали в ДК им. Естая. Из фонда Новосибирского государственного краеведческого музея доставили копию скелета самца шерстистого мамонта эпохи плейстоцены.

    выставка
    Фото: Kazinform

    Отмечается, что это наиболее полный скелет мамонта и он носит имя Самсон.

    — Длина скелета — 5,5 метров, высота — свыше 3 метров. Его возраст составляет около 40 тысяч лет. Его нашли на территории Новосибирской области в 2011 году, — рассказал экскурсовод.

    выставка
    Фото: Kazinform

    В ДК им. Естая мамонт пробудет два дня — 26 и 27 мая. 

    Также на выставке представлены сценические костюмы «Место притяжения — Сибирь» и картины российских художников.

    выставка
    Фото: Kazinform

    В рамках празднования дней культуры Новосибирской области в Павлодаре также прошел яркий концерт с участием артистов приграничного региона. В ходе визита главы учреждений культуры и образования двух областей подписали меморандум, подразумевающий совместное проведение мероприятий для укрепления культурных ценностей. 

    выставка
    Фото: Kazinform

    — Открытость и толерантность всегда были отличительными чертами нашего национального характера. Именно эти качества лежат в основе единства и согласия — главных ценностей нашего народа. Сотрудничество и приграничные связи остаются важнейшими драйверами социально-экономической интеграции, — подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

    Российской стороне в Павлодаре презентовали и инвестиционный потенциал региона, в частности возможности специальной экономической зоны. 

    Напомним, ранее мы сообщали о сроках завершения строительства историко-культурного комплекса «Димаш төбе» в Атырауской области.

    Теги:
    Культура Казахстан Павлодар Регионы Выставка Россия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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