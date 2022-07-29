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Скелет древнего динозавра продан на аукционе за 6 млн долларов
29 Июля 2022 10:26

Скелет древнего динозавра продан на аукционе за 6 млн долларов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Редкий скелет древнего динозавра продан в США неизвестному покупателю за более чем 6 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Окаменелость горгозавра – дальнего родственника известного и смертоносного тираннозавра рекса, была выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в четверг.

Окаменелость была обнаружена в американском штате Монтана и состоит из 79 костных элементов, имеет высоту 3 метра и длину 6,7 метров.

Анонимный покупатель получит уникальную возможность присвоить прозвище вымершему хищнику. Это единственный экземпляр в своем роде, который был выставлен на продажу в частную собственность. Известно, что во всем мире существует всего 20 подобных окаменелостей.

Это вторая в истории продажа скелета динозавра, выставленного на аукцион Sotheby's. Первый, тираннозавр по кличке Сью, был продан Чикагскому музею естественной истории в 1997 году за 8,3 млн долларов.

Горгозавр жил на Земле около 77 млн лет назад, и как тираннозавр, имел большую голову, рот, полный изогнутых зазубренных зубов, и маленькие двупалые передние конечности.

Несмотря на то, что он был меньше своего двоюродного брата динозавра, горгозавр быстрее, свирепее и обладал более сильным укусом для «разрезания толстой кожи и глубокого проникновения в плоть своей жертвы».

Другие предметы естественной истории, выставленные на аукцион, включали полный коренной зуб тираннозавра, который был продан чуть более чем за 100 тыс. долларов, череп трицератопса – 661,5 тыс. долларов и череп саблезубого тигра.

Некоторые эксперты обеспокоены тем, что скелеты динозавров продаются на частном рынке.

Профессор Университета Индианы и бывший президент Общества палеонтологии позвоночных Дэвид Полли отметил, что скелет, подобный этому, является частью общего природного наследия человечества. Он считает, что доступ к общественному достоянию должны иметь ученые и широкий круг людей.


Фото: gettyimages.com

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