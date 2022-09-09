Скелет динозавра возрастом 150 млн лет продают в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Его оценочная стоимость от 400 до 500 тыс. евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

На аукцион в Париже выставили скелет динозавра возрастом 150 млн лет.

Камптозавр «Зефир» длиной более 3 метров и высотой около 130 см найден в Колорадо в 2019 году.

В июле редкий скелет древнего динозавра продали в США неизвестному покупателю за более чем 6 млн долларов. В прошлом году американский коллекционер купил «Большого Джона», крупнейшего из известных окаменелых трицератопсов, за рекордные 6,6 млн евро.

Фото: retrobazar.com