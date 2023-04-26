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Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 14:08
Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе. Полиция просит оказать содействие в установлении личности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

24 апреля в талых водах, при въезде на старое кладбище по улице К. Нуралина, в полиэтиленовом мешке обнаружен скелетированный труп человека.

Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На скелетированном трупе были футболка Adidas синего цвета с эмблемой команды «Челси», спортивное трико Nike черного цвета; мужская кофта с замком темного цвета с серыми полосками, носки черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: дежурная часть УП г. Экибастуза: 8 (7187) 75-06-06, 75-05-54, 75-05-45; отдел криминальной полиции: 8-776-269-41-28, 8-775-334-57-95; по номеру 102.

Ранее сообщалось, что пакет предположительно с костными останками человека обнаружили в Кокшетау.


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