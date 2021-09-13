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    14:09, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скелет человека нашли в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде нашли скелетированный труп человека. При нем были документы, принадлежащие молодому карагандинцу, который числился без вести пропавшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, труп обнаружили в степи возле Караганды.

    «Найден скелетированный труп человека. Назначена экспертиза, которая сможет установить личность человека. Рядом с трупом были документы на лицо, числящееся без вести пропавшим. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Как стало известно, найденные документы принадлежат 27-летнему карагандинцу, который пропал 26 августа 2020 года.

    Являлся ли умерший владельцем этих документов, будет известно только после экспертизы.

    Теги:
    Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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